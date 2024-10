شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بمطارات دبي: عودة الحركة لطبيعتها خلال أقل من 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تحديد حجم الخسائر

قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، إن عودة مطار دبي الدولي لحركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن.ويواجه المطار صعوبات في إنهاء إجراءات الرحلات الجوية المتأخرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإمارات يوم الثلاثاء. وقال الجوكر في مقابلة تلفزيونية، إنه بمجرد عودة العمليات إلى طبيعتها سيجري تقييم الأضرار وتحديد حجم الخسائر.