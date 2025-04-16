شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الشرقية تنجح فى القضاء على قوائم انتظار حضانات المبتسرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

إنجاز حققته محافظة الشرقية على أرض الواقع بالقضاء على قوائم انتظار الأطفال المبتسرين من أجل تحسين فرص البقاء على قيد الحياة، والنمو بشكل صحي دون مضاعفات لأنهم يستحقون الحياة.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، مدير إدارة الحضانات بمديرية الصحة بالشرقية، إن مديرية الصحة نحجت فى القضاء على أزمة انتظار للأطفال المبتسرين، التي كانت تستمر لأيام خلال السنوات الماضية، وأصبحت الآن من نصف إلى ساعة على الأكثر يستطيع توفير للطفل المبتسر محضن مجهز بكافة التجهيزات اللازمة.

وأشار عبد العزيز لـ"الخليج 365" إلى أن المحافظة تتضاعف فيها أعداد أجهزة الحضانات، فيوجد فى كل مستشفى وحدة حضانات، ليصل الإجمالي 435 حضانة، تابعة لمديرية الصحة بالإضافة إلى حضانات المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والأحرار التعليمي، والذي قضى على قوائم الانتظار.

وأضاف أن وحدات الحضانات، مجهزة بالتنفس الصناعى وكافة التجهيزات، ويديرها أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى، موضحا أن برنامج التعليم المستمر لرفع كفاءة الأطباء والتمريض، بتنفيذ تدريبات ومحاضرات دورية وندوات علمية.

وأكد أنه خلال العامين الماضيين تم افتتاح 10 وحدات حضانات و8 عنايات أطفال، التي أدت لرفع مستوى الخدمة الطبية، المقدمة للمرضى، مضيفا أن أخر وحدة دخلت الخدمة هي وحدة مستشفى منيا القمح المركزى المقدمة ضمن مبادرة هدية الرئيس، وهي عبارة عن 30 محضن مجهزة لأجهزة التنفس الصناعي والسباب، وكذلك 2 سرير عناية مركزة أطفال، فضلا عن تجهيز العناية المركزة 24 سرير عناية مركزة بكافة مستلزماته، و8 أسرة إذابة جلطات، لتصبح سعة 62 سرير أكبر وحدات العناية المركزة على مستوى المحافظة.



الدكتور محمد عبد العزيز مدير إدارة الحضانات بالشرقية



حضانات الشرقية



وحدة الحضانات



أجهزة الحضانة



تجهيز حضانة منيا القمح