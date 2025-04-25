شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكي: الجامعة العربية ترى من حق الفلسطينيين كشعب خاضع للاحتلال أن يقاوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية ترى أن من حق الفلسطينيين كشعب خاضع للاحتلال أن يقاوم، لافتا إلى أن الدعم العربية للقضية الفلسطينية جيدا جدا ومتناسب مع الوضع الذي نراه.

أضاف زكي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن الدعم العربي هو الحاضنة الأولى والأساسية للقضية الفلسطينية، غير أن العمل العربي يمكن أن يحقق الكثير للقضية الفلسطينية.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يريد الاستمرار في الحرب حتى لا ينتهي مستقبله السياسي.