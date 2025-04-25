شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى القس نصيف برهوم والقس أشرف بشاي والان مع تفاصيل الخبر

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القس نصيف برهوم والقس أشرف بشاي، من أعضاء مجمع القاهرة الإنجيلي بسنودس النيل الإنجيلي، اللذين انتقلا إلى المجد بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة.

وقدّم كل منهما نموذجًا حيًّا في الإخلاص والتفاني في خدمة الكنيسة، بقلبٍ محبٍ، وروحٍ مكرسةٍ للعمل من أجل كلمة الله، فكانا مصدرَ تأثيرٍ في حياة شعب الكنيسة والمجتمع.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخالص العزاء إلى جميع أفراد العائلتين، وإلى أعضاء مجمع القاهرة الإنجيلي، وكل محبيهما، مصليًا أن يمنح الرب عزاءً وسلامًا لكل القلوب المتألمة.



القس اشرف بشاي