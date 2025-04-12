شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بزيادة المسطحات الخضراء بمحيط موقف السلام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بـ موقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات فى إطار جولاته اليومية لمتابعة الأعمال الجارية هناك.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع كفاءة المنطقة تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل، والشركة الوطنية للطرق.

ووجه محافظ القاهرة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بزيادة المسطحات الخضراء ورفع المخلفات، وغسل الأرصفة، ورفع كفاءة تمثال الرئيس الراحل أنور السادات الذى يتوسط الميدان المسمى باسمه فى محيط الموقف.

وحرص عدد كبير من المواطنين على لقاء المحافظ حيث عبروا عن شكرهم للدولة لما أحدثته من تغيير بالمنطقة ، والقضاء على العشوائية بها.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد ، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم ، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

وجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء محمد فتحي مدير عام المواقف ، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول.