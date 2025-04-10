شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف لمعلمى 3 مواد بالسعودية بمرتب 5000 ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على عدد 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية، هى:

- 2 معلم لغة إنجليزية.

- 2 معلمة علوم.

- 3 معلمة رياضيات.

وأوضحت وزارة العمل، أنه يشترط أن يتراوح سن المُعلمين المتقدمين من 20 إلى 50 سنة.

وأشارت إلى أن جهة العمل توفر عددا من المميزات، منها:

- توفير سكن.

- تأمين طبي.

- وسائل انتقال وتذاكر السفر.



وأوضحت أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات ( لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من الاثنين 7-4-2025، ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected].



