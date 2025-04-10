شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف لمعلمى 3 مواد بالسعودية بمرتب 5000 ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على عدد 7 فرص عمل جديدة بالمملكة العربية السعودية، هى:
- 2 معلم لغة إنجليزية.
- 2 معلمة علوم.
- 3 معلمة رياضيات.
وأوضحت وزارة العمل، أنه يشترط أن يتراوح سن المُعلمين المتقدمين من 20 إلى 50 سنة.
وأشارت إلى أن جهة العمل توفر عددا من المميزات، منها:
- توفير سكن.
- تأمين طبي.
- وسائل انتقال وتذاكر السفر.
وأوضحت أن التسجيل متاح للمُعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربوي في تخصصات ( لغة إنجليزية، رياضيات وعلوم)، ولديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على أن يكون التقديم ابتداء من الاثنين 7-4-2025، ولمدة 5 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected].
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