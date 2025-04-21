شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 21 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 21-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:48 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:56 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 3:44

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:45 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:42

وقت صلاة الظهر 11:41

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:31 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 3:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:29

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