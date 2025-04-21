شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 21 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 21-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:44
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:42
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:31 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:29
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