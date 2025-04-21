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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 21 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 21-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:49  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء  7:48

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 3:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:44
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:45  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:42
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة  العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:11 م
وقت صلاة العشاء 7:31 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:56  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:29

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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