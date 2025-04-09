شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح السبت المقبل معرض زهور الربيع والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع الـ92 السبت المقبل الموافق 12 أبريل فى المتحف الزراعى بالدقي بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة أكبر مساحة للعارضين، بالإضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض، مشيرا إلى إقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وأضاف عزوز، أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض، حيث يسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت ولأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته الحالية.

ويعد المتحف الزراعى توثيقا حقيقيا لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية، حيث يضم ثمانية متاحف تمت اقامتها على مساحة 30 فدانا، عام 1930، كما يعرض تاريخ الزراعة منذ عصر ما قبل التاريخ، والدور الريادى المصري فى مجال الزراعة، كذلك ينفرد بمجموعة أثرية زراعية كاملة.