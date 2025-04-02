شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يهاجم أحد العاملين فى سيرك بطنطا ويصيبه بجروح متفرقة والان مع تفاصيل الخبر

هاجم أسد أحد العاملين في سيرك مقام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أثناء عرض أمام الجمهور، وتمت السيطرة على الأسد بشكل لفوري، وأسفر عن إصابة العامل بجروح قطعية وتم نقله للمستشفى.

وكان السيرك المقام بطنطا قد شهد حالة من الذعر والفزع بين المواطنين المتواجدين في العرض لمشاهدة الأسود، بعدما هاجم الأسد أحد العاملين في السيرك بشكل مفاجئ ومحاولته الخروج من ساحة العرض.

وتدخل على الفور العاملون في السيرك وتمكنوا من السيطرة على الأسد وإنقاذ العامل ونقله للمستشفى مصاباً بجروح قطعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.