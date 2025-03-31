شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ساحات صلاة العيد تمتلئ بأعلام مصر وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير ويكرم أسر الشهداء.. دراما رمضان 2025.. نجوم خلف الكاميرا يصنعون السحر.. عيد غزة الدامى.. 85 شهيدا خلال 48 ساعة وإخلاء رفح الفلسطينية



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