شكرا لقرائتكم خبر عن الحدائق تفتح أبوابها اليوم وتستقبل الزائرين فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل حدائق القاهرة اليوم زوارها فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وتضم القاهرة ما يقارب 300 حديقة عامة تفتح أبوابها للمواطنين فى العيد بعد إعادة صيانتها طوال فترة رمضان، وتم رفع كفاءتها لاستقبال الجمهور.

من جانبه، أكد اللواء وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، أنه تمت مراجعة نظافة المساجد، والساحات المخصصة للصلاة والبالغ عددها 350 ساحة بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس، والسرفيس، وخطوط المترو، والمناطق الأثرية، والتركيز على نظافة كورنيش النيل، واستعداد البرجولات، والكراسي الموزايكو المنتشرة على طول الكورنيش لاستقبال الزائرين.

وبدوره أكد اللواء هشام الجمال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه ، وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق، كما سيتم توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.