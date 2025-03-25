شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 13 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المعقودة اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل المقبل.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس النواب، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.