أخبار مصر

أخبار مصر.. بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

أخبار مصر.. بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء صرف معاشات أبريل 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كامل الوزير يوجه بإنهاء المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى قبل 30 مايو

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، ويتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل ومتابعة استعدادات وجاهزية الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومشروع الأتوبيس الترددي BRT محطات الخط الرابع للمترو بمنطقة المتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف في 3 يوليو القادم. 

الأعلى للجامعات: تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لتقديم خبراتها للهيئات المعنية بتطوير الدراما والإعلام

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

الصحة تستقبل 57 مليونا و780 ألف زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 57 مليونًا و780 ألفًا و622 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لـ دعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية فبراير 2025.

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى جمهورية النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف مسجداً جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء صرف معاشات أبريل 2025، بعد قرار  تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس الجارى بدلا من أول شهر أبريل ، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.

الإسكان: إجراء قرعة الأراضى المقنن أوضاعها بمنطقة الرابيه بالشروق الثلاثاء

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 25/3/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.

اليوم الأحد.. موعد بدء صرف مرتبات شهر مارس 2025

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة، الشهر الجارى اليوم 23 مارس 2025 وتستمر لمدة 5 أيام.

مجلس النواب يُحيل تعديلات قانون المرور للجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 7 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على عدة مناطق فى جنوب غزة إلى 35 شهيدا

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على عدة مناطق في جنوب قطاع غزة إلى 35 شهيدا.

الطقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 23 مارس 2025 الموافق 23 رمضان، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجت.. شيكابالا ومنسي وشلبي فى الهجوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، وفى خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، وفى الوسط: سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر، بينما يقود الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".


 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements