شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء صرف معاشات أبريل 2025.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..كامل الوزير يوجه بإنهاء المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددى قبل 30 مايو
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، ويتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل ومتابعة استعدادات وجاهزية الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومشروع الأتوبيس الترددي BRT محطات الخط الرابع للمترو بمنطقة المتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف في 3 يوليو القادم.
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 57 مليونًا و780 ألفًا و622 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لـ دعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية فبراير 2025.
أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف مسجداً جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء صرف معاشات أبريل 2025، بعد قرار تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس الجارى بدلا من أول شهر أبريل ، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 25/3/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة، الشهر الجارى اليوم 23 مارس 2025 وتستمر لمدة 5 أيام.
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على عدة مناطق في جنوب قطاع غزة إلى 35 شهيدا.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 23 مارس 2025 الموافق 23 رمضان، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد صبحي، وفى خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، وفى الوسط: سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر، بينما يقود الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
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