شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط المطلوبة للتقديم على افتتاح مخبز تمويني والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة التموين عبر موقعها الرسمي، الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم على افتتاح مخبز تمويني، وفي السطور التالية يرصد الخليج 365 تلك الشروط وذلك في أطار الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

أولا مراعاة الضوابط التالية للموافقة على انشاء المخابز بأنواعها، وهما:

1- تكون الاولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفى بحاجة السكان.

2- عدم الموافقة على انشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الافرنجى أو السياحى أو الحلوى من العجين .

ثانيا: الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية .

1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 م .

2- ارتفاع المخبز لاتقل عن 4 م ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى .

3- مصدر المياة والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.

4- جدران المعجن بالقيشانى وارضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين واخر للمياة الساخنة وان يتم العجن اليا فى حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدا.

5- دورة المياة والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.

6- عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تمامًا .

7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا .

8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافى اخطار الحريق .

9- لابد ان تكون المدخنة اعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها ( طنبوشة )

10- سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار .

11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج .

12- ان يكون المخبز مزود باجهزة اطفاء الحريق مع مرعاة قواعد الامن الصناعى

13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز .

14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبة فترينة عرض الخبز وارفف للتهوية ومضاء بالكهرباء .