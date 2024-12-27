شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. ازاى تطلع جواز سفر مستعجل أونلاين من بيتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد عن طريقة استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين، بعدما أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر فى مصر 2024 عبر موقعها الإلكترونى، من خلال خطوات بسيطة هدفها تسهيل الإجراءات والاتجاه إلى الرقمية.

• طريقة استخراج جواز سفر إلكترونى من بيتك:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ فى ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

6- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.