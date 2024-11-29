شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العوامل المؤثرة فى إنتاج اللبن للماشية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الهدف الأساسى لمربى الماشية هو الحصول على أعلى إنتاجية من الألبان ذات جودة بأقل التكاليف لذا لابد من الاهتمام بكافة العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن.



وفى التقرير التالى نتعرف العوامل المؤثره فى إنتاج اللبن وفقاً لمعهد بحوث الصحة الحيوانية:

عوامل وراثية:..



تلعب الوراثه دور مهم فى انتاج اللبن وجميع مربى ماشية اللبن، حيث تختار سلالات الماشية على هذا الأساس ولكن من المهم أن نعرف أن الصفات الوراثية لا قيمه لها ما لم تهيىء لها البيئة المناسبة، أى أنه في حال وجود بقرة تملك صفات وراثية جيدة يمكن أن تعطى أقصي ما يمكن عند ملائمة العوامل والظروف البيئية لها ولكن العكس قد يحدث فى حالة عدم ملائمة البيئه بالرغم من وجود نفس العوامل الوراثية، لذلك الصفات الوراثية تصبح لا فائدة لها ما لم نوفر لها الظروف الملائمه لها.



شكل الضرع: يعتبر من العوامل المؤثرة فى إنتاج اللبن وسرعة الحصول عليه.



التغذية: تعتبر من العوامل المهمة على سبيل المثال وليس الحصر فإن التغذية الجيدة قبل الحمل تؤدى إلى بناء جسمانى جيد.

- الأبقار ذات البناء الجسمانى الجيد تحافظ على إنتاجها من اللبن أكثر من الأبقار ذات البناء الجسماني الضعيف، ولكن لابد من وجود أخصائى تغذية لأن زيادة التغذية عن اللازم يسبب ترسيب دهون وبالتالى مشاكل تناسلية ونقص التغذية يؤثر على إنتاج اللبن.

عمر وحجم البقرة: قد يتأثر إنتاج اللبن بحجم وعمر الحيوان على سبيل المثال فإن أفضل انتاج للحليب يكون فى الموسم الرابع وأقلها فى الموسم الأول والثانى وذلك لزيادة حجم الضرع وكذلك حجم الكرش لإستيعاب كميات كبيرة من علف الطاقه لإنتاج اللبن.



فترة الحمل:

وفيها يقل اللبن ابتداء من الشهر الخامس وذلك لأن الجنين يكون في احتياج طاقه تعادل إنتاج 200 إلى 300 كيلو لبن بالإضافة إلى تأثير الهرمونات

فترة الجفاف



وهى الفترة التي تتوقف فيها البقرة عن الحليب ويفضل أن تكون هذه المدة من 40 إلى 60 يوم لأن هذه الفترة مهمة لراحه الضرع كى يعيد بناء أنسجته وخلاياه للموسم الإنتاجى القادم، كما تعطى هذه الفترة الفرصة للجنين لكى ينمو بصورة طبيعية.

- يفضل أن لا تقل فترة الجفاف عن 40 يوما ولا تزيد عن 60 يوما حتى لا يطيل الفترة بين ولادتين وبالتالى يقل عمر البقرة الإنتاجية.



دورة الشبق: نشاط البقرة الزايد من الهرمونات يؤثرعلى إنتاج اللبن

- تقل الخصوبة في الحيوانات عالية الادرار وذلك لزيادة هرمون البرولاكتين.



الظروف البيئية "الحرارة والرطوبة والضوء"



لا يخفي على أحد المربين أن ارتفاع الحرارة يقلل من شهية الحيوان وبالتالى تقل انتاجيه الحيوان وفى حاله ارتفاع الرطوبة يكون التأثير أشد، وأيضًا كلما ذادت فترة الضوء زادت الإنتاجية.

: التهاب الضرع الخفى



العامل الأهم من حيث تأثيره على إنتاج وجودة اللبن حقيقة علمية مؤكدة من الأبحاث أن كل حالة التهاب ضرع ظاهرى يوجد أمامها 20 إلى 40 حالة التهاب ضرع خفى أى غير ظاهر لذا يقل إنتاج وجودة اللبن دون إنذار .

