"هدير" تطلب خلع زوجها: "طريقته مش واكلة معايا ورافض نجيب شغاله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "هدير. ع"، 26 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها "أسلوبه وطريقته مش واكلة معايا".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1008 لسنة 2023: تزوجت من "عبدالله. م"، 30 سنة، صاحب "دي جي"، عقب تعارف دام عامين عبر "الفيس بوك"، حينها تظاهر بكل الود والاحترام الذي جعلني أتمسك بالزواج منه.

تكمل الزوجة حديثها لـ" الخليج 365": انتقلنا إلى عش الزوجية بعد حفل زفاف تحلم بيه كل الفتيات، لكن الصدمة كانت بعد الزفاف بأيام قليلة "طريقته وأسلوبه مش مناسبين لتربيتي وحياتي".

تشكو "هدير" زوجها لمنزل أهلها: "حاولت التأقلم مع حياتنا لكن زوجي بطبع نشأته في منطقة شعبية يتعامل بطريقة عشوائية، "رفض يجيب شغالة تساعدني في شغل البيت".

تواصل الزوجة حديثها: تحدثت معه عن تغيير طريقته في الحديث واعتبرها إهانة له، حتى أنه خرج من المنزل منذ عدة أشهر ولم يعد مرة ثانية، وحينما طالبته بالطلاق رفض.

تختتم الزوجة: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمت دعوى خلع ضده ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.