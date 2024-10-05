مخالفة للقانون.. ضبط 24 ألف نسخة من المصحف الشريف بمطبعة في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، في ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقاهرة، لطباعته 24 ألف نسخة من المصحف الشريف دون تصريح، وبالمخالفة للقانون.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام مالكة مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بطباعة نسخ من المصحف الشريف مختلفة المقاسات والأحجام بتصاريح طبع وتداول منتهية بالمخالفة للقانون.

استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسئول.

وعثر بداخلها على 24000 نسخة من المصحف الشريف مختلفة المقاسات والأحجام وملازم من المصحف الشريف "بتصاريح طبع وتداول منتهية ".

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالكة المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.