"خلص عليها وقطع جثتها".. إحالة كهربائي للمحاكمة بتهمة قتل ابنته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة كهربائيًا إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل ابنته "آية"، البالغة من العمر 15 عامًا، وتقطيع جثتها إلى 12 جزءًا، ثم التخلص منها في القمامة لتصبح وليمة للكلاب، وذلك بعد أن راودته شكوك حول سلوكها، في حادثة وقعت بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الأب ارتكب جريمته البشعة، حيث أنهى حياة ابنته وقام بتقطيع جسدها إلى 6 أجزاء، ثم ألقى بها في القمامة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوجود حقيبة مشبوهة داخل نفق في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جزء من جثة فتاة مكون من جسد دون أطراف أو رأس. تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومع استمرار عمليات البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على باقي أطراف الجثة، بما في ذلك الرأس، في مواقع متفرقة بمنطقة منشأة البكاري في دائرة قسم شرطة الأهرام، وتم نقل كافة الأجزاء إلى المشرحة.