شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى في حيفا المحتلة.. وأنباء عن استهداف مستشفى رمبام والان مع تفاصيل الخبر

دوت صافرات الانذار في مدينة حيفا المحتلة من جديد، بعد أن تم استهداف قواعد عسكرية بطائرات مسيرة قادمة من لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية، صافرات الإنذار دوت أيضا في مستشفى رمبام في حيفا، وهي ذات المستشفى التي نُقل اليها الجنود الذي أصيبوا في انفجار طائرة مُسيّرة استهدفت قاعدة عسكرية للقوات الإسرائيلية.

وقد قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 أشخاص قتلوا وإن عدد المصابين في الهجوم المسير على حيفا ارتفاع إلى نحو 70 شخصا، بينهم حالات إصابة حرجة للغاية.

وبرغم حالة التأهب الجوي التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أحدث أنظمة الدفاع في العالم، إلا أن مسيرة اخترقت سماء حيفا المحتلة وأصابت أهدافا فيها.