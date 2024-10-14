شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى في حيفا المحتلة.. وأنباء عن استهداف مستشفى رمبام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالأحد، 13 أكتوبر 2024 11:14 م
دوت صافرات الانذار في مدينة حيفا المحتلة من جديد، بعد أن تم استهداف قواعد عسكرية بطائرات مسيرة قادمة من لبنان.
وقالت وسائل إعلام عبرية، صافرات الإنذار دوت أيضا في مستشفى رمبام في حيفا، وهي ذات المستشفى التي نُقل اليها الجنود الذي أصيبوا في انفجار طائرة مُسيّرة استهدفت قاعدة عسكرية للقوات الإسرائيلية.
وقد قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 3 أشخاص قتلوا وإن عدد المصابين في الهجوم المسير على حيفا ارتفاع إلى نحو 70 شخصا، بينهم حالات إصابة حرجة للغاية.
وبرغم حالة التأهب الجوي التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أحدث أنظمة الدفاع في العالم، إلا أن مسيرة اخترقت سماء حيفا المحتلة وأصابت أهدافا فيها.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب، وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة. وقال موقع "يسرائيل هيوم" إنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة بنيامينا قبل سقوط المسيرة.
واعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتمكن حزب الله اللبناني، من خداع قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وأطلق رشقة صواريخ لتتمكن المسيرات جوية من اختراق الأجواء الإسرائيلية.
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