شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات الإقليمية، في إطار ضبط منظومة العمل القيادي في وزارة الأوقاف والدفع بالعناصر الشبابية.

شملت الحركة تكليف كل من : الشيخ محمد زكي يونس علي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف قنا، الشيخ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة بتسير أعمال مدير مديرية أوقاف سوهاج، الشيخ سمير محمد خليل محمد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف أسوان، الشيخ علي صديق أمير عمر بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر.

وتكليف الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الشيخ معين رمضان محمد يونس بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، الشيخ محمد رجب عبده خليفة بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف المنوفية، الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف القليوبية.



