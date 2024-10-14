شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: وفد سعودى يزور محطتى بحر البقر والدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والوفد المرافق له، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقى التاسع لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه .

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه عبر الشيباني عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات .

وأكد سويلم حرصه على تعزيز التعاون الفني والعلمى بين مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، وهو ما يتطلب الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات .

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات خطة العمل التنفيذية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى شهر اكتوبر 2022 ، حيث من المقرر قريبا زيارة وفد سعودى لمحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

كما تم التباحث حول التعاون بين البلدين في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستفادة من النماذج الشبيهة الناجحة والمنفذة فى كل من المغرب واسبانيا واستراليا ، والتعاون فى مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه ومعالجة المياه ، والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، وحوكمة إدارة المياه الجوفية

وزير الرى يلتقى وفد سعودى