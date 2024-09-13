أحمد عمر هاشم يوضح حكم الاحتفال بمولد النبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن النبي احتفل بمولده بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع؛ لأنه يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وهكذا احتفل صحابة رسول الله.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد": إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، ولكن بشرط العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة ومن ينكرها يكون قد أنكر القرآن والسنة ومعلوما من الدين بالضرورة، مؤكدا أن هناك أنواعا من الأشعار التي تمدح وتفرح النبي وتعطي آمال في شفاعته وحبه صلى الله عليه وسلم.