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وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالات أنباء بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام.

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في الأول من أكتوبر الماضى، يدخل الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، جيمي كارتر، نادي المئة.

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فكارتر المولود عام 1924 هو الأكبر سنا بين الرؤساء الأميركيين.

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وببلوغه 100 عام، فقد عاش نحو 40 في المئة من تاريخ الولايات المتحدة منذ إعلان استقلالها عام 1776، وأكثر من ثلث عمر جميع الإدارات الأميركية، منذ تولى جورج واشنطن منصبه عام 1789.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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