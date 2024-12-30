شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالات أنباء بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام.

في الأول من أكتوبر الماضى، يدخل الرئيس الأمريكي التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، جيمي كارتر، نادي المئة.

فكارتر المولود عام 1924 هو الأكبر سنا بين الرؤساء الأميركيين.

وببلوغه 100 عام، فقد عاش نحو 40 في المئة من تاريخ الولايات المتحدة منذ إعلان استقلالها عام 1776، وأكثر من ثلث عمر جميع الإدارات الأميركية، منذ تولى جورج واشنطن منصبه عام 1789.