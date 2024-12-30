افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بسماع دوي انفجارات بالسلسلة الشرقية وفي محيط مدينة بعلبك مصدرها حقول رماية التدريب في الطيبة، حيث تقوم وحدات من فوج الهندسة في الجيش بتفجير صواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع .

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصوات الانفجارات بالسلسلة الشرقية ناجمة عن تفجير مخلفات الحرب في حقل رماية الجيش في الطيبة بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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