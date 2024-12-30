وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة إماراتية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية تبادل للأسرى، وتم تسيلم 150 أسير حرب لكل من الجانبين.

وأوضحت، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك، أمدن سلطات الإمارات "قدمت جهود وساطة إنسانية لإتمام عملية التبادل".

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن "القوات الروسية حررت بلدة نوفولينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، في شرق أوكرانيا.

وأشارت، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إلى "مقتل نحو 1560 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية".