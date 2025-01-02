الامارات | بمرسوم من رئيس الدولة.. تعيين قائدٍ عامٍ لشرطة أبوظبي ورئيسٍ لدائرة الطاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قائداً عاماً لشرطة أبوظبي؛ كما نص المرسوم على تعيين الدكتور عبدالله حميد الجروان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيساً لدائرة الطاقة.