الامارات | بمرسوم من رئيس الدولة.. تعيين قائدٍ عامٍ لشرطة أبوظبي ورئيسٍ لدائرة الطاقة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بمرسوم من رئيس الدولة.. تعيين قائدٍ عامٍ لشرطة أبوظبي ورئيسٍ لدائرة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قائداً عاماً لشرطة أبوظبي؛ كما نص المرسوم على تعيين الدكتور عبدالله حميد الجروان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيساً لدائرة الطاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App