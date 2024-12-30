وزير الزراعة يستقبل وفدًا من نقابة مربي المواشي في الجنوب لبحث مشاكل القطاع بعد الحرب الإسرائيلية

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وفدًا من نقابة مربي المواشي في الجنوب بحضور مستشار وزير الزراعة عبدالله ناصرالدين ، حيث تم البحث في المشاكل التي يعاني منها قطاع تربية المواشي في المنطقة، لا سيما بعد تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وفي اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الزراعة، ناقش الوزير مع الوفد التحديات الكبيرة التي تواجه مربي المواشي في الجنوب، ومنها الأضرار التي لحقت بالمرافق الزراعية والحيوانية جراء القصف والدمار الذي خلفته الحرب. كما تم التطرق إلى الأثر الاقتصادي السلبي الذي تعرض له القطاع، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأعلاف وفقدان بعض الأسواق التصديرية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الدعم المستمر للقطاع الزراعي والحيواني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية لتحسين الوضع الراهن، منها تقديم المساعدات العاجلة* للمربين المتضررين، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين الدعم اللوجستي والمالي الضروري لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما تم خلال الاجتماع البحث في سبل تطوير القطاع عبر تحسين الإنتاجية وتوفير التسهيلات للمربين لزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وأكد الوزير الحاج حسن أن وزارة الزراعة ستواصل جهودها لتطوير هذا القطاع وضمان استدامته بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.