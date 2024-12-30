ترامب يخسر استئنافا على حكم تشهير بقيمة 5 ملايين دولار

أيدت محكمة استئناف اتحادية اليوم حكما بتغريم دونالد ترامب خمسة ملايين دولار لصالح إي. جان كارول كانت قد اصدرته هيئة محلفين ضد الرئيس الأميركي المنتخب بعدما أدانته بالإعتداء الجنسي، والتشهير بعد ذلك بكاتبة العمود السابقة.

وصدر الحكم عن منصة قضاء مكونة من ثلاثة أعضاء بالدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية بمانهاتن.

ويتعلق الحكم الصادر في أيار 2023 بواقعة حدثت عام 1996 تقريبا في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترامب اغتصبها، وبشأن منشور على موقع تروث سوشيال في تشرين الأول 2022 نفى فيه ترامب ادعاء كارول ووصفه بأنه أكذوبة.

ورغم عدم اتفاق هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في مانهاتن على ارتكاب ترامب لجريمة الاغتصاب فإنهم حكموا لكاتبة العمود السابقة بمجلة "إيل" بمبلغ 2.02 مليون دولار عن تهمة الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن تهمة التشهير.

وأمرت هيئة محلفين مختلفة ترامب في كانون الثاني بدفع 83.3 مليون دولار لكارول بتهمة التشهير بها والإضرار بسمعتها في حزيران 2019، عندما أنكر لأول مرة ادعاءها بالاغتصاب.

في كلا النفيين، قال ترامب إنه لا يعرف كارول، وإنها "ليست من النوع الذي يحبه"، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها. ويستأنف ترامب الحكم الذي يبلغ 83.3 مليون دولار.