الدفاع الروسية: تبادل 150 أسير حرب مع أوكرانيا بوساطة إماراتية

اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن عملية لتبادل الأسرى جرت اليوم بين روسيا وأكرانيا، أطلق بموجبها كل جانب سراح 150 أسير حرب.

وذكرت الوزارة أن أوكرانيا أطلقت سراح الأسرى الروس على أراضي روسيا البيضاء وسينقلون إلى روسيا. وأضاف الوزارة أن الإمارات توسطت في عملية التبادل.