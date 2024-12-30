شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال: دفعنا ثمنا باهظا في حرب طويلة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس أركان جيش الاحتلال قال إننا دفعنا ثمنا باهظا في حرب طويلة ولا يمكنني القول إننا نرى نهايتها قريبة، ونحن الآن في وضع أمني أفضل في هضبة الجولان ونقصف البنى التحتية كل يوم، ونخوض حربا على جميع الجبهات وننفذ عمليات في أماكن بعيدة جدا عن إسرائيل.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

