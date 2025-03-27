شركة Fidelity تحضر لإطلاق عملتها الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار وتحدد الموعد!

تقترب شركة “Fidelity” للاستثمارات من إطلاق عملتها الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، في خطوة تعكس التوجه المتزايد للمؤسسات المالية نحو قطاع العملات المشفرة، لا سيما في ظل بيئة تنظيمية أكثر مرونة بقيادة إدارة الرئيس “دونالد ترامب”.

وفقا لتقرير “فاينانشال تايمز”، تُجري “Fidelity” الاختبارات النهائية على عملتها الرقمية المستقرة، التي يُتوقع إطلاقها بحلول نهاية مايو.

كما تقدمت الشركة بطلب إلى SEC لإطلاق فئة أسهم “OnChain” قائمة على الايثيريوم لصندوقها الرقمي، الذي يستثمر في سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي هذا التحرك وسط توسع سوق العملات المستقرة، الذي تبلغ قيمته 235 مليار دولار، وتسيطر عليه شركات مثل شركة التيثر (USDT) وسيركل (USDC).

لتبرز “Fidelity” كأحدث الوافدين من القطاع المالي التقليدي إلى هذا المجال، مستفيدة من الوضوح التنظيمي المتزايد.

يُعزز هذا التوجه دخول مؤسسات كبرى إلى سوق العملات المستقرة، مثل باي بال، التي أطلقت بالفعل عملتها PYUSD في عام 2023.

كما شهدت الأشهر الأخيرة إطلاق عدة عملات رقمية مستقرة من عدة بنوك.

لكن مازالو جميعا بعيدون على منافسة شركة التيثر وعملته الرقمية المستقرة USDT التي تسيطر على سوق العملات الرقمية المستقرة.

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