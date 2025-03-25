أسهم "ترامب ميديا" ترتفع 40% بعد شراكتها مع "Crypto.com"

أعلنت شركة “ترامب ميديا” (TMTG) عن شراكة مع “Crypto.com” لإطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، مما أدى إلى ارتفاع العملة الرقمية الرسمية للمنصة بنسبة 40% قبل أن تتراجع في وقت النشر.

تشمل هذه الصناديق المخطط إطلاقها صناديق البيتكوين (BTC) و صندوق مخصص لعملة (CRO)، وأصول رقمية أخرى، على أن تتم إدارتها تحت العلامة التجارية “Truth.Fi”، بينما ستتولى “Foris Capital”، التابعة لـ “Crypto.com”، عملية الطرح.

يهدف المشروع إلى استقطاب مستثمرين يدعمون نهج “ترامب” الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والنمو السريع.

من المتوقع إطلاق الصناديق في أواخر 2025 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، وستكون متاحة في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية عبر تطبيق “Crypto.com”، الذي يضم 140 مليون مستخدم.

لكن الإعلان أثار جدلا بعد اتهام “ZachXBT” لـ “Crypto.com” بإعادة إصدار 70 مليار من عملة CRO كانت المنصة قد أعلنت عن حرقها في 2021، مما أثار مخاوف حول شفافية المنصة.

رغم ذلك، ارتفع سعر CRO بنسبة 40% ليصل إلى 0.1146 دولار قبل أن يستقر عند 0.1082 دولار، مع تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 31.5%، متفوقا على أداء السوق بشكل عام.

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