عودة نشاط حيتان البيتكوين: هل من المتوقع أن يتحرك سعر البيتكوين؟

يواصل حيتان البيتكوين تعزيز حيازاتهم من البيتكوين، حيث ارتفع عدد المحافظ التي تحتوي على 1000 إلى 10000 بيتكوين إلى 1993 محفظة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024.

يأتي ذلك في وقت تتذبذب فيه الأسعار بين 81,000 و84,000 دولار، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الكبار رغم التقلبات.

وفقا لـ “santiment”، ارتفع عدد الحيتان بنسبة 2.6% خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مما يشير إلى توجه المستثمرين المؤسسات نحو تعزيز مراكزهم.

رغم ذلك، مرت البيتكوين بفترة تقلبات حادة هذا العام، حيث بلغت ذروتها عند 109,225 دولار في يناير قبل أن تنخفض بنسبة 25% خلال الربع الأول، وهو أسوأ أداء فصلي منذ 2019.

في وقت كتابة هذه المقالة، يتداول سعر البيتكوين عند 84,770 دولار بارتفاع بنسبة 1.9% خلال 24 ساعة.

في المقابل، يعاني المستثمرون قصيرو الأجل من ضغوط متزايدة، حيث ظل مؤشر SOPR أقل من 1.0 لأكثر من شهرين، ما يعكس موجة استسلام قد تؤدي إلى تراجع قصير الأجل.

ومع ذلك، يرى المحلل “مات هوجان” أن هذه الفترة قد تمثل أفضل فرصة تاريخية لشراء البيتكوين، مشيرا إلى خمسة عوامل داعمة، أبرزها:

نمط العلم الهابط الصاعد، الذي يُعد مؤشر فني للارتفاع المحتمل.

تحول “ترامب” بشأن التعريفات الجمركية، الذي قد يؤثر إيجابيا على سوق العملات الرقمية.

عودة صناديق البيتكوين المتداولة الفورية، مما يعزز السيولة المؤسساتية.

المشاعر الإيجابية المتزايدة تجاه العملات الرقمية المشفرة.

أنباء عن احتمال استخدام البيت الأبيض للذهب لشراء عملات رقمية.

يمكن القول أنه ورغم التقلبات، تشير التحركات الأخيرة للحيتان والتوجهات المؤسساتية إلى إمكانية حدوث موجة صعودية جديدة في الأشهر القادمة.

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