شركة “GameStop” تُكمل عملية طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء المزيد من البيتكوين

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أعلنت شركة “GameStop” ومن خلال إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها أكملت طرح سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار، تُستحق في عام 2030.
يتضمن الطرح خيار إضافي بقيمة 200 مليون دولار تم استكماله بالكامل.
أشارت الشركة إلى البيتكوين في بيان العائدات، مؤكدة أنها تعتزم استخدام جزء من العائدات للاستحواذ على البيتكوين وفقا لسياستها الاستثمارية الجديدة.
ويأتي هذا بعد أن وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إضافة البيتكوين إلى استراتيجيتها الاستثمارية، لتنضم إلى شركات مثل شركة “تسلا” و”ميكروستراتيجي” و”ميتابلانيت” كمستثمر مؤسساتي في البيتكوين.
من الناحية السوقية، ارتفع سهم GameStop (GME) بنسبة 7% هذا الأسبوع، رغم انخفاضه 28% منذ بداية العام.
أما البيتكوين، فلم تشهد استجابة كبيرة لهذا التطور، حيث تراجعت من أعلى مستوياتها لتستقر فوق مستوى 85 ألف دولار.
بشكل عام، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.8 تريليون دولار، مسجلة تراجع بنسبة 17.5% منذ بداية العام.
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