ارتفاع سعر سولانا ودوجكوين بنسبة 6% تزامنا مع استقرار البيتكوين فوق مستوى 105 آلاف دولار

بعد ساعات مثيرة، هدأت التقلبات تدريجيا في سوق العملات الرقمية المشفرة، حيث استقر سعر البيتكوين حول مستوى 105 آلاف دولار، فيما شهدت العديد من العملات الرقمية البديلة تعافيا واضح.

البيتكوين: استقرار بعد الكثير من التقلبات

شهدت عملة البيتكوين تقلبات حادة مؤخرا، حيث انخفض سعر العملة إلى ما دون 100 ألف دولار قبل أن يرتفع سعر العملة سريعا ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109 آلاف دولار.

حاليا، يتم تداول البيتكوين بهدوء نسبي عند حوالي 105 آلاف دولار، مع قيمة سوقية بلغت 2.08 تريليون دولار، وهيمنة سوقية تزيد عن 55%.

من جهتها، حققت العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة، حيث برزت سولانا ودوجكوين كأفضل العملات أداء اليوم، بارتفاع حوالي 6% لكل منهما.

ارتفع سعر سولانا إلى أكثر من 250 دولار، بينما تجاوزت عملة DOGE مستوى 0.36 دولار.

كما سجلت عملات ETH وXRP وBNB وADA مكاسب طفيفة، بينما حققت TRX وLINK وAVAX زيادات بين 3-4%.

على الجانب الآخر، شهدت عملة HYPE وCRO أداء قوي، خاصة مع إطلاق منصة جديدة تدعم CRO في الولايات المتحدة.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو تقريبا 3.8 تريليون دولار، ما يعكس تعافي السوق بشكل عام.

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