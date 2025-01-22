منصة "Deribit" تسجل أحجام تداول تتجاوز 1.1 تريليون دولار في 2024: التفاصيل

حققت “Deribit”، إحدى أكبر منصات تداول مشتقات الكريبتو نمو كبير في عام 2024، حيث ارتفعت أحجام تداول المنصة إلى 1.1 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 95% مقارنة بـ608 مليار دولار في 2023.

صرح “لوك ستريجرز” الرئيس التنفيذي لشركة “Deribit” إن الارتفاع كان مدفوع بتفاؤل المستثمرين المؤسسات تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية وارتفاع سعر البيتكوين.

بلغ أعلى حجم تداول يومي 14.8 مليار دولار في 12 نوفمبر، بينما وصل حجم الاهتمام بالفائدة المفتوحة إلى 48 مليار دولار بحلول 28 نوفمبر.

كما شهد التداول الفوري نمو مذهل بنسبة 810%، مع أحجام وصلت إلى 7.6 مليار دولار، ما يعكس توسع الشركة في قطاعات جديدة.

تزامن ذلك مع الالتزام باللوائح التنظيمية، بما في ذلك الحصول على تراخيص في دبي وفرنسا والبرازيل، وتطبيق اجراءات KYC وميزات تخزين مبتكرة.

عام 2024 كان عام محوري لمنصة “Deribit”، حيث استفادت المنصة من اتجاهات السوق، مثل إطلاق صناديق استثمار البيتكوين والايثيريوم وازدهار العملات الرقمية ذات طابع الميم، مما جعل ديسمبر أحد أفضل الشهور للمنصة منذ 2021.

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