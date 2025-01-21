منتدى البلوكشين 2025 في موسكو: تجمع عالمي لصناعة العملات الرقمية تستعد العاصمة موسكو لاستضافة منتدى البلوكشين 2025 يومي 23 و24 أبريل في صالة MTS Live Hall. يُعد هذا الحدث فرصة فريدة لجمع الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال البلوكشين والعملات الرقمية. أبرز ملامح المنتدى: حضور واسع النطاق: من المتوقع مشاركة أكثر من 15,000 مشارك، بما في ذلك 100 متحدث و150 جناح عرض، مما يعكس التنوع والاهتمام العالمي المتزايد بتقنيات البلوكشين.

من المتوقع مشاركة أكثر من 15,000 مشارك، بما في ذلك 100 متحدث و150 جناح عرض، مما يعكس التنوع والاهتمام العالمي المتزايد بتقنيات البلوكشين. برنامج شامل: سيتضمن المنتدى جلسات نقاش وورش عمل تغطي موضوعات مثل استراتيجيات التداول، الابتكارات في التعدين، وتطوير التطبيقات اللامركزية.

سيتضمن المنتدى جلسات نقاش وورش عمل تغطي موضوعات مثل استراتيجيات التداول، الابتكارات في التعدين، وتطوير التطبيقات اللامركزية. فرص تواصل: يُتيح الحدث فرصة للتواصل مع مستثمرين، مطورين، وممثلين عن الهيئات الحكومية، مما يُسهم في بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات. أهداف المنتدى: يهدف المنتدى إلى توحيد المجتمع العالمي للبلوكشين وجعل موسكو مركزا عالميا لتقنيات البلوكشين والعملات الرقمية. تفاصيل إضافية: التاريخ: 23-24 أبريل 2025

23-24 أبريل 2025 المكان: موسكو، صالة MTS Live Hal للمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمنتدى: https://blockchain.forum/ru/ ملاحظة: للاستفادة من خصم خاص، يُرجى استخدام الرمز الترويجي arabbtc عند التسجيل.

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