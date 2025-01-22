شكرا لقرائتكم خبر عن محمد آل داوود رئيسا لمجلس إدارة «أسمنت القصيم».. وأحمد آل الشيخ نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، تعيين د. محمد آل داوود رئيسا لمجلس الإدارة، وم. أحمد آل الشيخ نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، أمس، الذي يعد الأول في العام الحالي.
وتبدأ الدورة الحالية لمجلس الإدارة من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028.
وقرر المجلس تعيين أمين سر لمجلس الإدارة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية، لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.
وجاء تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر برئاسة د. غازي الراوي، وعضوية كل من: عبدالعزيز القصبي، وسعد المشوح، وفوزي الحبيب.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عبدالرحمن الرواف، وعضوية كل من: بندر التميمي، وم. أحمد آل الشيخ، ود. فهد الزهراني.
ووافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة، د. محمد آل داوود، وعضوية كل من: د. غازي الراوي، م. عمر العمر، وم. أحمد آل الشيخ، والأمير الدكتور بدر بن خالد آل سعود.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الاستدامة والسلامة برئاسة كل من: الأمير الدكتور بدر بن خالد آل سعود، وعضوية كل من: م. أحمد السلطان، وم. عمر العمر، ود. عبدالله البريدي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، أمس، الذي يعد الأول في العام الحالي.
وتبدأ الدورة الحالية لمجلس الإدارة من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 ديسمبر 2028.
وقرر المجلس تعيين أمين سر لمجلس الإدارة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية، لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.
وجاء تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر برئاسة د. غازي الراوي، وعضوية كل من: عبدالعزيز القصبي، وسعد المشوح، وفوزي الحبيب.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عبدالرحمن الرواف، وعضوية كل من: بندر التميمي، وم. أحمد آل الشيخ، ود. فهد الزهراني.
ووافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة، د. محمد آل داوود، وعضوية كل من: د. غازي الراوي، م. عمر العمر، وم. أحمد آل الشيخ، والأمير الدكتور بدر بن خالد آل سعود.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الاستدامة والسلامة برئاسة كل من: الأمير الدكتور بدر بن خالد آل سعود، وعضوية كل من: م. أحمد السلطان، وم. عمر العمر، ود. عبدالله البريدي.