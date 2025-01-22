شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة بأحد منتجعات تركيا: مصرع 76 شخصًا في حريق بفندق شهير.. وتعليق من أردوغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سفر حريق مُروِّع في منتجع للتزلج في تركيا عن مصرع 76 شخصًا، حسبما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا. وبحسب المسؤولين، فقد اندلع حريق في فندق مكون من 12 طابقًا بمنتجع تزلج شهير شمال غربى تركيا صباح أمس الثلاثاء أثناء عطلة مدرسية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصًا، من بينهم اثنان على الأقل توفيا نتيجة قفزهما من المبنى هربًا من النيران. كما أصيب 51 شخصًا آخرون في الحريق الذي وقع بفندق "غراند كارتال" في كارتل كايا بجبال كوروغلو في محافظة بولو، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق إسطنبول، وفقًا لما ذكره وزير الداخلية. ووقع الحريق في بداية العطلة الشتوية للمدارس التي تمتد أسبوعين، وتكون فيها الفنادق مكتظة بالمنطقة. وقال يرلي كايا: "نحن في ألم عميق. للأسف، فقدنا 76 روحًا في الحريق الذي اندلع بهذا الفندق". مضيفًا بأنه تم فحص الموقع بعد الحريق. وتابع بأنه جرى التعرف على 45 من القتلى الـ76، بينما لا يزال العمل جاريًا لمعرفة هوية باقي الضحايا. وقال وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو إن أحد المصابين على الأقل في حالة خطيرة، بينما تم علاج 17 شخصًا آخرين، وخرجوا من المستشفى. وبحسب وزير الداخلية، كان في الفندق 238 نزيلاً مسجلاً. وعيَّنت السلطات 6 مدعين عامين للتحقيق في الحريق، الذي يُعتقد أن بدايته كانت في مطعم الفندق. وقال يرلي كايا إنه تم احتجاز 9 أشخاص في إطار التحقيق بالحريق. وفي وقت سابق قال وزير العدل التركي يلماظ تونتش إن مالك الفندق كان من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم للاستجواب في التحقيق. وفي خطاب قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "للأسف، تلقينا أنباء حزينة هذا الصباح من بولو، كارتل كايا. قُتل وأُصيب إخواننا وأخواتنا في حريق اندلع في فندق". وأضاف: "سيجري اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على جميع جوانب الحادث، وتحميل المسؤولين المسؤولية".

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