شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب السواحل التركية ببحر إيجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات بمقياس ريختر، بحر إيجة قبالة سواحل ولاية "تشاناق" قلعة غرب تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع في وقت متأخر أمس على بعد 6.62 كلم من سواحل قضاء "أيواليك" في الولاية, وعلى عمق 8.65 كلم تحت قاع البحر.

وأشارت الإدارة إلى أنه لم تصدر أي تحذيرات رسمية بحدوث موجات مد عال (تسونامي), ولم تسجل حتى الآن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

