شكرا لقرائتكم خبر عن «بان القابضة»: ترسية مشروع في نيوم بقيمة 436 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وتقدر القيمة المتوقعة للمشروع بحوالي 436 مليون ريال والمرتبطة بعدد ونسبة اشغال القرية وعدد الساكنين بها.

وأفادت بأن تفاصيل المشروع تشمل: تقديم خدمات الإعاشة والتموين والأطعمة لمجمع القرية الحديثة وهي أحد القرى السكنية في نيوم والتي تعتبر أحد مرافق الإيواء لجميع فئات العاملين في مدينة نيوم ويأتي ذلك جزء من استراتيجية مجموعة بان القابضة في التوسع في قطاع الإعاشة وتنويع الاستثمارات الذي سيساهم في نمو أعمال الشركة. الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة مجموعة بان القابضة، أمس، أمر ترسية لمشروع تقديم خدمات الإعاشة والتموين في أحد المجمعات السكنية في نيوم والمدار من قبل شركة الخدمات المستديمة إحدى الشركات التابعة لشركة المطلق للاستثمار العقاري (إريك) لمدة تقارب 6 سنوات تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2030.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن العقد يتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتموين والأطعمة لمجمع القرية الحديثة وهي إحدى القرى السكنية في نيوم.وتقدر القيمة المتوقعة للمشروع بحوالي 436 مليون ريال والمرتبطة بعدد ونسبة اشغال القرية وعدد الساكنين بها.وأفادت بأن تفاصيل المشروع تشمل: تقديم خدمات الإعاشة والتموين والأطعمة لمجمع القرية الحديثة وهي أحد القرى السكنية في نيوم والتي تعتبر أحد مرافق الإيواء لجميع فئات العاملين في مدينة نيوم ويأتي ذلك جزء من استراتيجية مجموعة بان القابضة في التوسع في قطاع الإعاشة وتنويع الاستثمارات الذي سيساهم في نمو أعمال الشركة.