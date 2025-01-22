شكرا لقرائتكم خبر عن اقتلوهم.. عبارات عنصرية ضد السياح في إسبانيا بسبب الأعداد الهائلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شرت مجموعة " ايسلس ده ريسيستانسيا" الإسبانية المختصة بدراسة الحركات الاجتماعية في جزر الكناري الإسبانية صوراً مروعة تظهر فيها عبارات عنصرية مثل "اقتلوا السياح"، مشيرة إلى أن الاحتجاجات ضد السياحة المفرطة أخذت أبعاداً أكثر حدة. وكانت العبارات العنصرية على الجدران فيما يعرف بالفن الغرافيتي قد ظهرت على جدران في جزيرة تينيريفي الإسبانية منها "اقتل سائحاً" واقتلوههم وسط تصاعد الاحتجاجات ضد السياحة المفرطة في إسبانيا التي أعلنت أنها استقبلت ما يزيد عن 89 مليون سائح لتتصدر العالم في استقبال الزوار. وأثارت العبارات الصادمة غضباً وانتقادات واسعة النطاق في العالم، ويأتي ذلك بعد صيف شهد مظاهرات كبرى في المنتجعات السياحية الإسبانية، حيث ندد المتظاهرون بالسياحة الجماعية وآثارها السلبية. ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية اقتحم مئات المتظاهرين شاطئ ترويا في تينيريفي، رافعين لافتات بشعارات مثل: "مزيد من السياح، مزيد من البؤس" و"جزر الكناري ليست للبيع". وعبّر فيكتور مارتن، المتحدث باسم حركة Canarias Se Agotaعن مخاوف من تفاقم الوضع قائلاً: "قد تحدث مأساة إذا لم تستمع الحكومة" . ويطالب النشطاء بوقف مشروعات سياحية ضخمة بينها بناء فندق خمس نجوم على شاطئ لا تيجيتا البكر، بالإضافة إلى تغيير السياسات السياحية لحماية البيئة والحد من تأثيرات السياحة الجماعية مثل تلوث البحار واختناقات المرور وارتفاع أسعار العقارات الناتج عن تدفق السياح الأجانب.

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