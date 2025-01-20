شركة تداول العملات الرقمية “جيميني” تختار دولة مالطا كمركز لإطار عملها في أوروبا “MiCA”

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة “جيميني” عن حصولها على ترخيص خدمة الأصول المالية الافتراضية (VFA) في مالطا، مما يجعل جزيرة مالطا مركز لعملياتها وفق إطار عمل أسواق الأصول المشفرة “MiCA”.

اختيار مالطا جاء نتيجة لنهجها الداعم للابتكار في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

أكد “مارك جينينجز”، رئيس “جيميني” في أوروبا، أن “MiCA” يمثل تطور تنظيمي هام، مع التزام الشركة بالمحافظة على المعايير وتعزيز الابتكار.

يأتي هذا القرار في سياق تنفيذ لوائح MiCA بشكل تدريجي، حيث دخلت المرحلة الأولية المتعلقة بالعملات المستقرة حيز التنفيذ في منتصف 2024، مع اكتمال التنفيذ بنهاية العام.

كما حصلت “جيميني” على تسجيلات مماثلة في فرنسا وسنغافورة، مما يعكس تركيزها على التوسع العالمي.

اقرأ أيضا:

ثلاث عوامل قد تؤثر على سوق العملات المشفرة الأسبوع المقبل: تعرف عليها!

عملات الميم من عائلة “ترامب” تواجه جدل واسع بعد إطلاقها!

