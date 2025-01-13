كيف ستتفاعل العملات الرقمية مع اقتراب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية؟

شهد سوق العملات المشفرة خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، حيث تراجع إجمالي القيمة السوقية بأكثر من 300 مليار دولار.

ورغم استقرار التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، عادت التقلبات صباح الاثنين، مع ارتفاع طفيف في النشاط قبل تصحيح الأسعار.

بيانات تضخم حاسمة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي:

تترقب الأسواق المالية مجموعة تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، والتي ستؤثر على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم نهاية يناير.

وتشمل التقارير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، إضافة إلى تقرير مبيعات التجزئة يوم الخميس.

تأتي هذه البيانات وسط ارتفاع في توقعات التضخم، وهو ما انعكس في مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وتقارير ثقة المستهلك.

ومع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، يشير مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إيقاف تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وعليه ومع تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار الترقب لتوجهات السياسة النقدية، من المتوقع أن تظل أسواق العملات المشفرة في حالة من التقلب حتى صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية.

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