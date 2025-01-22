شكرا لقرائتكم خبر عن فصل رأس جاره وتجول بها.. جريمة مروعة بـ"الأقصر" في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في جريمة مروعة أرعبت الشارع المصري، أقدم مريض نفسي على قتل شخص والتمثيل بجثته في مدينة الأقصر جنوبي مصر.

وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شخص يعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أحد المواطنين.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.



تفاصيل الجريمة

وقعت الحادثة المروعة مساء أمس في إحدى شوارع مدينة الأقصر، إذ أقدم المتهم على مهاجمة جاره بسكين كانت بحوزته، مما أسفر عن وفاته.

وتصاعدت بشاعة الجريمة عندما أقدم المتهم على فصل رأس الضحية عن جسده، وسار في الطريق حاملاً الرأس، وشرب من الدماء.

كما قام بتشويه الجثة وترك آثار يديه الملطخة بالدماء على جدران أحد المنازل.

صدمة في المجتمع المصري

ووثق مواطنون الحادث المروع بكاميرات هواتفهم، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الصدمة والغضب بين المواطنين وأحدث جدلًا واسعًا في الرأي العام.