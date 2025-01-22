الاقتصاد

«تام التنموية» تتلقى أمر شراء لمشروع بقيمة 24.8 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«تام التنموية» تتلقى أمر شراء لمشروع بقيمة 24.8 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تام التنموية، أمس، أمر شراء لمشروع بقيمة 24.8 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية.

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وكانت تام أعلنت الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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