شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» تتلقى أمر شراء لمشروع بقيمة 24.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تام التنموية، أمس، أمر شراء لمشروع بقيمة 24.8 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية.
وكانت تام أعلنت الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية.
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