«بان القابضة»: ترسية مشروع في نيوم بقيمة 436 مليون ريال

«ثروة»: ترسية مشروع مع جهة حكومية بقيمة 9.8 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» تتلقى أمر شراء لمشروع بقيمة 24.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية