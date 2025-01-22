شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول حزب الله في البقاع الغربي بكمين أمام منزله(صورة+تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �طلق مسلحون النار عليه في البقاع الغربي أمام منزله في بلدة مشغرة، ثم فروا إلى جهة مجهولة. وقد تم نقل حمادة إلى أحد مستشفيات المنطقة غير أنه ما لبث أن فارق الحياة. وبينت المعلومات الأولية أن عملية القتل سببها ثأر عمره أكثر من 4 سنوات مع عائلة أخرى، ولا خلفيات سياسية بالأمر، وفقًا لصحيفة النهار

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