السلفادور تواصل شراء البيتكوين

في خطوة تؤكد التزامها بالبيتكوين، أضافت السلفادور 12 بيتكوين إلى احتياطيها، ليصل إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 6044 بيتكوين بقيمة تقدر بـ620 مليون دولار.

عملية الشراء الأخيرة جاءت بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) لتخفيف بعض سياساتها المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل تقليص دور الحكومة في محفظة “شيفو” وجعل استخدام البيتكوين اختياريا للشركات.

على الرغم من هذه التنازلات، أكدت السلفادور استمرارها في استراتيجيتها، حيث صرحت “ستايسي هربرت”، مديرة مكتب البيتكوين الوطني، أن رؤية البلاد للبيتكوين لم تتغير.

في سياق متصل، دعمت السلفادور مبادرات مثل إطلاق “Bitfinex Securities” لسندات رقمية واستقبال شركة التيثر التي نقلت مقرها إلى البلاد بعد حصولها على ترخيص محلي.

تأتي هذه الخطوات لتعزيز البيئة الداعمة للأصول الرقمية وتبني تقنيات البلوكشين.

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