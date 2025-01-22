"هيستر بيرس" تقود فريق عمل جديد للعملات المشفرة في هيئة SEC

تم تعيين “هيستر بيرس”، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات والمعروفة في أوساط مجتمع الكريبتو بلقب “أم العملات المشفرة”، لقيادة فريق عمل جديد مخصص لتطوير إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية المشفرة.

جاء هذا التعيين بعد يوم واحد من مغادرة الرئيس السابق “غاري جينسلر” لمنصبه، حيث أكد الرئيس المؤقت “مارك أويدا” على أهمية وضع سياسات واضحة بدلا من الاعتماد على إجراءات التنفيذ بأثر رجعي.

وأشارت الهيئة في بيان إلى ضرورة تحسين التوجيهات المقدمة لأولئك الراغبين في التسجيل ضمن اللوائح الحالية.

“بيرس” والمعروفة بمواقفها المؤيدة لتنظيم أكثر مرونة، ستقود هذا الجهد بالتعاون مع أقسام متعددة في الهيئة وبالاستماع إلى آراء الجمهور.

هذه الخطوة أثارت تفاؤلا داخل مجتمع العملات المشفرة، خاصة مع بداية إدارة الرئيس الجديد “دونالد ترامب”، الذي يتوقع أن يدعم سياسات مواتية للأصول الرقمية.

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